Посвященная теплоэнергетическому комплексу столицы выставка открылась в «Музеоне»
Выставка о деятельности московского теплоэнергетического комплекса открылась в парке искусств «Музеон». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства во вторник, 28 декабря.
В ведомстве отметили, что «Мосэнерго», «Моссвет», Мосгаз и многие другие учреждения Москвы обеспечивают функционирование важнейших энергетических, тепловых, газовых и электрических объектов и сетей.
— На выставке вы увидите старейшую действующую электростанцию России, которая начала работать в ноябре 1897 года, заглянете в коммуникационный коллектор, куда запрещен вход посторонним, узнаете, как с помощью архитектурно-художественной подсветки создается единый световой образ города, какие технологии применяют при реконструкции газопроводов-дюкеров и много других интересных фактов, — заявили в пресс-службе.
Посетить выставку можно до конца января 2022 года, говорится в сообщении.
Накануне Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) традиционно пригласила москвичей на зимние мероприятия в своих павильонах.