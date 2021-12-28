Посвященная теплоэнергетическому комплексу столицы выставка открылась в «Музеоне»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Выставка о деятельности московского теплоэнергетического комплекса открылась в парке искусств «Музеон». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства во вторник, 28 декабря.

В ведомстве отметили, что «Мосэнерго», «Моссвет», Мосгаз и многие другие учреждения Москвы обеспечивают функционирование важнейших энергетических, тепловых, газовых и электрических объектов и сетей.

— На выставке вы увидите старейшую действующую электростанцию России, которая начала работать в ноябре 1897 года, заглянете в коммуникационный коллектор, куда запрещен вход посторонним, узнаете, как с помощью архитектурно-художественной подсветки создается единый световой образ города, какие технологии применяют при реконструкции газопроводов-дюкеров и много других интересных фактов, — заявили в пресс-службе.

Посетить выставку можно до конца января 2022 года, говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Накануне Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) традиционно пригласила москвичей на зимние мероприятия в своих павильонах.