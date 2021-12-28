Рафик Загрутдинов: Началось строительство жилого дома по реновации в Фили-Давыдкове

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Началось строительство жилого дома по программе реновации в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что сейчас ведутся работы подготовительного периода и устройство шпунтового ограждения. Жилой дом с подземной парковкой построят по индивидуальному проекту. При отделке здания используют керамическую плитку, входную группу оформят витражным остеклением.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

В новостройке будет 96 квартир. В доме установят системы охраны входов, камеры видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. На первом, нежилом этаже разместят магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, в вестибюле обустроят колясочную, комнату консьержа, кладовую и зону для почтовых ящиков.

Во внутреннем дворе высадят деревья и кустарники, построят детские и спортивные площадки.

27 декабря два жилых корпуса на 102 и 187 квартир ввели в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Кирпичные новостройки возводились по индивидуальному проекту.