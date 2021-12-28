Врач рассказал, как правильно устраивать разгрузочные дни в праздники

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При организации разгрузочных дней в праздники важно обеспечить правильный питьевой режим и употреблять меньше вредной пищи. Лучше устроить несколько разгрузочных дней, но без голодовки. Об этом рассказал врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

— Один разгрузочный день не сделает ничего полезного. Это нужно делать регулярно и вообще в целом питаться комплексно хорошо, — рассказал Лишин в комментарии РИАМО.

Он добавил, что если человек долгое время питался вредной пищей, а потом за один день «разгрузился», то это приведет к стрессу для организма в целом.

Терапевт также посоветовал устраивать разгрузочные дни с хорошим настроением, ведь связь нервной системы и желудочно-кишечного тракта сильна.

В период разгрузочных дней необходимо не употреблять жареную, острую, соленую пищу. Также необходимо пить много воды.

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