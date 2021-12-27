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Названы необычные полезные продукты, которые стоит поставить на новогодний стол

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Названы необычные полезные продукты, которые стоит поставить на новогодний стол
Фото: www.instagram.com/seafoods_vdk/?hl=ru

Чтобы удивить гостей в новогоднюю ночь, на стол можно купить рыбу, морепродукты и экзотические фрукты и овощи. Такие продукты богаты витаминами и полезными микроэлементами, сообщила врач-диетолог Наталья Герасимова.

— На новогодний стол можно поставить редкие сорта рыб дикого вылова, например, ледяную рыбу, дикого лосося, черную треску, барамунди, угря, — отметила она в комментарии РИАМО.

Она добавила, что также стоит обратить внимание на такие морепродукты, как лангустины, гребешки, устрицы, морские ежи. В них содержится большое количество кальция, фосфора, железа, калия и различных витаминов.

Также не стоит забывать об овощах, которые россияне готовят нечасто в будни. Например, спаржу или кенийскую фасоль. Они богаты витаминами групп A, C, E, B.

Из фруктов стоит сделать выбор в пользу рамбутана, маракуйи или тайского манго. Хорошо будет заменить ими сладкий десерт. Эти фрукты полны углеводами, белками, кальцием, железом и витаминами группы B.

До этого диетолог Маргарита Королева рассказала, каким должно быть полезное празднование Нового года.

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