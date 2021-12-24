Диетолог Королева рассказала, каким должно быть полезное празднование Нового года

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Пить много воды, обязательно двигаться и не увлекаться большим количеством алкоголя, сообщила врач-диетолог и член ФМБА России Маргарита Королева в беседе с «Вечерней Москвой».

— Радость важно сохранять на протяжении всего праздника, надо чаще вставать, танцевать, выходить на улицу, гулять, дышать свежим воздухом. На столе обязательно должна стоять чистая вода, не газированный напиток, не сладкий напиток, а исключительно чистая вода, которая поддержит систему детоксикации организма, снизит концентрацию тех компонентов, которые потенциально могли бы привести к проблемам желудочно-кишечного тракта или быстрому алкогольному опьянению, — порекомендовала врач-диетолог.

Королева также дала советы по употреблению всеми любимых новогодних салатов.

— Есть же традиционные салаты, от которых люди не могут отказаться. Одно дело, если мы сделаем на целую армию и будем есть в течение недели, доедая, а другое дело — мы сделаем небольшой объем, для того чтобы просто напомнить себе этот вкус, получить удовольствие, поддержать традицию встречи Нового года.

Врач подчеркнула, что употребление сложносочиненных салатов в больших объемах может стать бомбой замедленного действия для желудочно-кишечного тракта, которому тоже придется поглотить всю эту еду. А у людей, имеющих проблемы с работой ЖКТ, из-за сложных салатов могут начаться проблемы.

Для тех, кто понимает значимость здоровья и готов отказаться от любимых, но вредных салатов, диетолог предложила полезный рецепт. Его ингредиенты — креветки, авокадо, листья салата, сок лимона и нерафинированное масло в качестве заправки. Врач подчеркнула, что существует немало альтернатив оливье и мимозе. Главное, заранее продумывать рецепты и делать пробные варианты.

— Да и детям сложные салаты совершенно не нужны. Они от рождения не гурманы. Для них достаточно сделать какие-то «канапушки», да, собственно, даже с их участием, чтобы они нанизывали на шпажку помидорки, кусочки огурца, болгарского перчика или то, что они любят, с участием, допустим, виноградинок, кусочков фруктов, — добавила Королева.

Детям в Новый год диетолог порекомендовала пить морсы и компоты, а не сладкие газированные напитки. Взрослым Королева дала несколько советов по употреблению алкогольных напитков.

— Шампанским, безусловно, традиционно люди встречают Новый год, а потом следует выбрать для себя исключительно тот, который будет сопровождать вас всю новогоднюю ночь. Если человек начал принимать крепкий напиток, надо не снижать градус до конца новогодней ночи, потому как разнообразие алкогольных напитков будет усугублять состояние, может привести или к алкогольному опьянению, или даже к отравлению, — сообщила эксперт.

Для нарезок Королева рекомендует использовать отварное или запеченное мясо птицы, рыбу, обязательно сдобренную соком лимона, ароматными травами, специями. Диетолог считает, что подобных закусок достаточно, для того чтобы не прибегать к рафинированным продуктам, пресыщенным солью и большим количеством тяжело воспринимаемых организмом компонентов.