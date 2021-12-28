Врач рассказала о пользе противоотечного супа

Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Врач-дерматолог высшей категории Наталия Николаева рассказала о том, какой суп поможет вывести лишнюю жидкость из организма.

Она отметила, что у пациентов отношение к лицу бывает как к чему-то отдельному, но чтобы выглядеть хорошо, нужно помочь всему организму.

— В рецепт этого лимфодренажного супа, который прекрасно помогает справляться с отеками, входит лук-порей, который содержит много калия, и он немного снижает аппетит. Это будет только на пользу, потому что питаться таким супом нужно будет целый день в преддверии дня X, — рассказала врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Для его приготовления нужно взять килограмм лука-порея, отрезать стебли и отварить их в течение получаса в воде. Затем нужно процедить бульон, добавить к нему размельченные вареные луковицы, ложку оливкового масла и лимонный сок:

— Я открыла для себя этот суп и удивилась, насколько хорошо выходит лишняя жидкость из организма. Калий способствует мочегонному процессу. Суп нужно есть небольшими порциями каждые 2–3 часа перед праздником, чтобы отеков не было и живот был плоским.

Второй вариант разгрузочного дня — овощной суп-пюре из кабачка, моркови и сельдерея с яйцом. По словам врача, он обладает не таким противоотечным эффектом, но будет способствовать очищению организма.

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