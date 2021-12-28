Путин объяснил, почему страны СНГ переживают пандемию лучше остальных

Фото: Администрация президента РФ

Связи, сохранившиеся со времен СССР, помогают странам СНГ легче переносить пандемию коронавируса. Такое мнение высказал во вторник, 28 декабря, президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ.

Президент отметил, что, несмотря на многочисленные изменения за прошедшие десятилетия, создание СНГ было оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась, в том числе в сфере обеспечения безопасности и в сфере экономики.

— В целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль — общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, — цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации. Все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе, — добавил российский лидер.

Именно это, считает президент, помогает странам СНГ переживать тяжелое время пандемии и преодолевать разнообразные сложности лучше, чем в других странах мира, передает РИА Новости.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для победы над пандемией коронавируса необходимо участие каждого человека. По его словам, нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, будто закончить пандемию очень легко. Этого не произойдет, уточнил Мурашко, по воле одного человека — нужно содействие каждого.