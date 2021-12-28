Фигуриста Соловьева выписали из больницы после избиения

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фигуриста Дмитрия Соловьева выписали из больницы после избиения и направили на реабилитацию. Об этом сообщает Starhit.

Спортсмен около недели назад заступился за свою девушку Анну Сидорову и ввязался в драку с первокурсниками. В результате он получил гематому головного мозга и другие серьезные увечья.

28 декабря фигуриста выписали из больницы и направили на курс реабилитации.

— Ему уже лучше. Он хочет кататься, — рассказал источник издания.

Сам звезда шоу «Ледниковый период» на Первом канале уже выходил на связь со своими фанатами и поблагодарил их за поддержку.

— Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам! Низкий поклон всем, кто сейчас рядом! — передает его слова портал StarHit.

Полиция уже задержала подозреваемых в избиении 32-летнего спортсмена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».