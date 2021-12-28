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В Минздраве раскрыли лучшую закуску к застолью с алкоголем

Иван Юминов

Сюжет: 

Еда
Общество
В Минздраве раскрыли лучшую закуску к застолью с алкоголем
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лучшей закуской к спиртному, замедляющей его всасывание в кровь, является картофельное пюре. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Депздрава Москвы Евгений Брюн во вторник, 28 декабря.

— Лучшая закуска к алкогольным напиткам — картофельное пюре. Картошка способствует медленному всасыванию алкоголя в кровь, — рассказал специалист.

При этом алкоголь нельзя запивать газировкой, так как она усиливает всасываемость спиртного, предупредил он. Усилить интоксикацию и похмелье может и закуска в виде сладостей, уточнил врач.

Вредным для здоровья, по мнению психиатра, будет и повышение градуса. А отсутствие движения лишь усиливает опьянение, приводит слова Брюна ТАСС.

22 декабря кандидат биологических наук Алексей Одинец рассказал, какие блюда лучше не ставить на новогодний стол. Он отметил, что многие экономят на протяжении года, а в новогоднюю ночь стараются попробовать всевозможные деликатесы.

Это может привести к проблемам со здоровьем, предупредил он. Обилие непривычной еды, по его словам, может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом.

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