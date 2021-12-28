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Умер брат Диего Марадоны

Георгий Соланович

Общество
Умер брат Диего Марадоны
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Брат легендарного футболиста Диего Марадоны футболист и тренер Уго Эрнан Марадона умер от остановки сердца в возрасти 52-х лет. Об этом сообщает портал MARCA.

Уго Марадона является самым младшим из двух братьев Диего Марадоны. Он родился в Аргентине, в Ланусе, играл в итальянской Серии А, выступал за испанский «Райо Вальекано». В 1985 году на юношеском чемпионате мира в Китае выступал за родную сборную. После завершения карьеры Уго перебрался в Пуэрто–Рико и стал участником программы футбольной федерации страны по популяризации спорта среди пуэрториканцев.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Созданная для расследования обстоятельств смерти футболиста медицинская экспертная комиссия подготовила окончательный доклад, в котором действия бригады скорой помощи, выезжавшей на вызов Марадоны, названы недостаточными и неосторожными.

Комиссия считает, что Марадоне не обеспечили нужный уход и лечение. Эксперты предположили, что это могло стать причиной его смерти.

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