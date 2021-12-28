Путин оценил эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон»

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Вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 28 декабря.

— Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», — рассказал глава государства.

Окончательный ответ вопрос об уровне нейтрализации может дать лишь «клиника», добавил он. Эффективность препарата против COVID-19 составляет около 90 процентов, приводит слова Путина сайт Кремля.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир.