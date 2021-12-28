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Охранник избил посетителя ресторана в центре столицы

Полина Долганова

Происшествия
Охранник избил посетителя ресторана в центре столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий

Охранник ресторана избил посетителя заведения в центре Москвы. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, на улице Воздвиженка. Уточняется, что между посетителем и охранником ресторана произошла драка, в ходе которой пострадавший получил телесные повреждения. Также в результате конфликта в заведении оказалось разбито оборудование.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Все участники конфликта были направлены в ОМВД России по Арбатскому району для дальнейшего разбирательства.

Похожий случай произошел в октябре этого года. У мужчины возник конфликт с сотрудниками магазина, который расположен на 1-й Тверской-Ямской улице в доме № 27.

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