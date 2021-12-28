США выделили 20 миллионов долларов Украине на укрепление границ

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Украина получила 20 миллионов долларов от США на укрепление границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в украинской погранслужбе во вторник, 28 декабря.

— Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США на Украине провела очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи, — говорится в сообщении.

Проект направлен на безопасность северной и восточной границ Украины, отмечается на странице службы в Facebook.

27 декабря президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2022 год без санкций против газопровода «Северный поток — 2». Размер бюджета составит 768 миллиардов долларов, он включает в себя помощь в обеспечении безопасности Украины.

Объем бюджета превысил просьбы лидера на 25 миллиардов долларов. Проект предусматривает увеличение зарплаты военным на 2,7 процента, кроме того, в рамках него будут увеличены закупки самолетов и кораблей ВМФ.