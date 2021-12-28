Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США выделили 20 миллионов долларов Украине на укрепление границ

Иван Юминов

В мире
США выделили 20 миллионов долларов Украине на укрепление границ
Фото: twitter/DPSU_ua

Украина получила 20 миллионов долларов от США на укрепление границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в украинской погранслужбе во вторник, 28 декабря.

— Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США на Украине провела очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи, — говорится в сообщении.

Проект направлен на безопасность северной и восточной границ Украины, отмечается на странице службы в Facebook.

27 декабря президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2022 год без санкций против газопровода «Северный поток — 2». Размер бюджета составит 768 миллиардов долларов, он включает в себя помощь в обеспечении безопасности Украины.

Объем бюджета превысил просьбы лидера на 25 миллиардов долларов. Проект предусматривает увеличение зарплаты военным на 2,7 процента, кроме того, в рамках него будут увеличены закупки самолетов и кораблей ВМФ.

Читайте также:
Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте