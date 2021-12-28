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Москвич потерял обувь за 135 000 рублей

Георгий Соланович

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Москвич потерял обувь за 135 000 рублей
Фото: www.sxc.hu

Заявление о пропаже обуви стоимостью 135 000 рублей поступило в ОМВД России по Пресненскому району. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Уточняется, что житель города оставил обувь рядом со своей квартирой примерно на восемь часов, после чего не обнаружил ее, придя домой.

Гражданин в своем заявлении просит «оказать содействие в поиске его обуви, которая находилась рядом с его квартирой», объясняя это большой стоимостью аксессуара.

27 декабря в Домодедове полиция задержала по месту жительства мужчину, который похитил дорожные ограждения с Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на крупную сумму денег. В полицию обратился сотрудник компании, которая обслуживает ЦКАД. Он заявил о пропаже металлических фрагментов дорожного ограждения на участке возле деревни Борисово.

Спустя некоторое время подозреваемого в краже задержали. В ходе допроса выяснилось, что мужчина воровал конструкции с целью последующего сбыта. Похищенное он продавал в пунктах приема металла. Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил 2,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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