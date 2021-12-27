Житель Домодедова похитил с ЦКАД дорожные ограждения на 2,5 миллиона рублей

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Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

В Домодедове полиция задержала местного жителя, который похитил дорожные ограждения с Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) на крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился сотрудник компании, которая обслуживает ЦКАД. Он заявил о пропаже металлических фрагментов дорожного ограждения на участке возле деревни Борисово. Спустя некоторое время подозреваемого в краже задержали.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан по месту жительства 36-летний местный житель, — рассказала Петрова.

Она также добавила, что мужчина крал конструкции с целью последующего сбыта. Похищенного он продавал в пунктах приема металла.

Материальный ущерб от действий злоумышленника превысил 2,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе неизвестные обокрали почти на 1,4 миллиона рублей ломбард, расположенный на севере Москвы. В помещение ломбарда они приникли около 4 часов утра. Из здания они похитили ювелирные украшения, деньги и компьютер.