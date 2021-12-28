Путин пригласил Токаева приехать с визитом в Россию в 2022 году

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Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ пригласил казахского коллегу Касыма-Жомарта Токаева совершить визит в РФ в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 28 декабря.

— Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация, — рассказал российский лидер.

Москва была бы рада увидеть Токаева с визитом в начале следующего года, добавил он. Казахский лидер в ответ поблагодарил Путина, отмечается на сайте Кремля.

28 декабря Путин заявил, что связи, сохранившиеся со времен СССР, помогают странам СНГ легче переносить пандемию коронавируса. Президент отметил, что, несмотря на многочисленные изменения за прошедшие десятилетия, создание СНГ было оправданным.

Интеграция по очень многим направлениям углублялась, в том числе в сфере обеспечения безопасности и в сфере экономики, подчеркнул он. Именно это, считает лидер, помогает странам СНГ переживать тяжелое время пандемии и преодолевать разнообразные сложности.