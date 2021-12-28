Онлайн-марафон Мосгорнаследия «День реставрации» пройдет 29 декабря

Фото: Pexels

Московский департамент культурного наследия проведет онлайн-марафон «День реставрации» 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Интернет-мероприятие будет посвящено сохранению культурного наследия города.

В общей сложности трансляция будет длиться шесть часов. За это время зрители смогут узнать от краеведов интересные факты о старых московских зданиях, а также секреты о главных реставрационных проектах уходящего года.

Также в рамках проекта пользователи смогут поучаствовать в онлайн-мастер-классах.

Присоединиться к трансляции можно будет на YouTube-канале ведомства 29 декабря с 12:00 до 18:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что за год Главархив предоставил москвичам доступ к 365 уникальным документам. Так, например, за этот год ведомство успело показать на своем сайте документы, которые связаны с историей восьмой сталинской высотки в Москве и Дома колхозника на Каланчевской улице. Всего среди архивных данных было обнаружено 47 чертежей и 89 уникальных фотографий.