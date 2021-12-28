Бывшая жена Мамаева возмутилась стоимостью помолвочного кольца для новой возлюбленной футболиста

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Бывшая жена Павла Мамаева Алана Мамаева резко высказалась о стоимости помолвочного кольца, приобретенного футболистом для его новой возлюбленной. Она опубликовала соответствующие записи в сторис на своей странице в Instagram.

Подписчики Аланы прислали ей видео, где нашли кольцо, которое футболист подарил своей девушке. Блогер подсчитала, сколько стоит аксессуар. По ее мнению, цена украшения около 12 миллионов рублей.

Тот факт, что Мамаев делает такие дорогие подарки, но собирается взыскать с экс-супруги выплаченные им алименты, взбесил Алану.

— И для справки. Истец Павел подал в суд иск об алиментах. На мое имя! И на раздел имущества. Но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины, — написала в Instagram Мамаева.

Новая подруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько 24 декабря рассказала, что спортсмен долгое время жил, зная о наличии у него злокачественной опухоли, и только недавно согласился на операцию. Санько уговорила футболиста пойти на процедуру по удалению опухоли лазером. К сожалению, этого оказалось мало: Мамаеву назначили «полное иссечение», теперь у него в районе щеки огромный шрам.