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Девушка Мамаева рассказала о спасении футболиста от рака

Георгий Соланович

Общество
Девушка Мамаева рассказала о спасении футболиста от рака
Фото: Скриншот видео YouTube-канала Пластика

Подруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько рассказала, что спортсмен долгое время жил со злокачественной опухолью и только недавно согласился на операцию. Девушка выложила соответствующие сторис в Instagram.

На одной из совместных фотографий можно увидеть большой шрам на лице Мамаева.

— У него много лет на лице была базалиома — это злокачественное образование на коже (по сути — разновидность рака), и никто за столько лет не интересовался его здоровьем, — сообщила в Instagram-сторис избранница спортсмена.

Санько уговорила футболиста сделать операцию по удалению опухоли лазером. К сожалению, этого оказалось мало: Мамаеву назначили «полное иссечение», и теперь у него в районе щеки огромный шрам.

— Главное, мы выявили, пока не так поздно, и удалили, — добавила девушка.

Мамаев прописался в одном из ростовских кафе, чтобы уйти от больших алиментов. Об этом стало известно в середине августа. Спортсмен оформил прописку на 1-й Конной улице в Ростове-на-Дону. Однако вместо жилого дома по этому адресу располагается кафе «Махаон».

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