Москвичка в декрете рассказала о своем опыте обучения в центре «Профессионал»

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Жительница Москвы Татьяна Гайдай совмещает декретный отпуск с пользой для карьеры. Недавно девушка овладела новыми навыками в учебном центре «Профессионал» и сразу начала работать. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организации.

Подруги девушки подсказали ей, что женщины в декрете и мамы с детьми дошкольного возраста могут освоить новый вид деятельности в центре «Профессионал». Татьяна обратилась в центр занятости населения, где ей выдали направление на бесплатное обучение.

Гайдай увлекло такое направление, как SMM, потому как оно позволяет выстроить график исходя из своих нужд.

Благодаря удаленному формату занятий Татьяна смогла найти время на обучение и получила предложение поработать в торговой компании удаленно.

— Все новые знания я сразу начала применять на практике, это позволяло быстрее понять теоретический материал. От возможности учиться и работать удаленно я просто в восторге, — говорит девушка.

По ее словам, после декрета она планирует вернуться на прежнее место работы, однако в новом профессиональном качестве.

Накануне стало известно, что почти три тыcячи жителей Москвы прошли курс обучения в школе социального волонтерства в центре «Моя карьера». Об этом сообщила директор центра Ирина Швец.

В рамках учебного плана всем желающим рассказывают о работе волонтерских организаций, руководителям инициативных групп и сообществ повышают квалификацию.