Почти три тысячи москвичей обучились в школе волонтерства в центре «Моя карьера»

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Почти три тыcячи жителей Москвы прошли курс обучения в школе социального волонтерства в центре «Моя карьера». Об этом сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она заметила, что в 2021 году в центре обучились около тысячи граждан. В рамках учебного плана всем желающим рассказывают о работе волонтерских организаций, руководителям инициативных групп и сообществ повышают квалификацию.

— На занятиях участники знакомятся с ценностями добровольческой деятельности и работой учреждений, которым нужна помощь, перенимают опыт наставников, — уточнила Швец.

Более 700 граждан, что прошли обучение в школе в 2021 году, выбрали путь волонтера. Сотрудники более 50 НКО познакомились с лучшими учениками школы в центре «Моя карьера», обменялись опытом в помощи нуждающимся и повысили свои профессиональные умения.

20 декабря центр «Мосволонтер» вручил столичным добровольцам памятные подарки и благодарности за проделанную в уходящем году работу. Награды получили более тысячи неравнодушных москвичей.

18 декабря завершилась подготовка координаторов координаторов групп добровольцев. Участники прошли стажировку в НКО и медицинских учреждениях Москвы.