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Прощание с актером Владимиром Татосовым пройдет 29 декабря на Киевской дорожке Смоленского православного кладбища в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Пятый канал.

Актер умер на 96-м году жизни. Татосова госпитализировали в больницу из-за осложнений на фоне онкологии, с которой он боролся на протяжении последних лет. Родные в течение долгого времени скрывали от знаменитости диагноз, передает Пятый канал.

Несколько десятилетий актер играл в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Петербурге. Последние годы он выступал на сцене Театра комедии имени Акимова. Публика прекрасно знакома с его работами на сценах «Балтийского дома», «Приюта комедианта» и «Антрепризы имени Андрея Миронова».

Также зрителям Татосов запомнился по роли барона фон Херлинга в советской ленте «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: XX век начинается». Он также известен по картинам «Соломенная шляпка», «Шестое июля» и сериалам «Крах инженера Гарина», «Убойная сила — 2».