Минобороны и «Норникель» построят баскетбольную арену для ЦСКА в Москве

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Минобороны и «Норникель» построят в Москве к концу 2024 года спортивный комплекс для баскетбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 28 декабря.

— Подписывается очень важное соглашение не только для вооруженных сил и министерства обороны, но и важное для Москвы, страны и в целом для нашего российского спорта, — рассказал министр.

Площадь объекта превысит 58 тысяч квадратных метров. Новая арена станет единственным в городе баскетбольным центром, отвечающим требованиям проведения матчей в рамках ФИБА.

Вместимость центра составит пять тысяч зрителей, а механизм трибун позволит проводить там игры по другим видам спорта, а также развлекательные мероприятия. Кроме баскетбольной арены в комплекс войдут бассейн, батутно-акробатический зал, а также помещения для спортивной гимнастики, отмечает РИА Новости.

6 декабря сообщалось, что Москва передала помещения общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров Академии спорта Ирины Винер для развития программы дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики». Международная Академия спорта Ирины Винер реализует на базе московских школ программу дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики».

С 2018 года в ее активе девять помещений в восьми столичных образовательных учреждениях. В 2021 году город передал организации еще три объекта, где юные москвичи смогут заниматься по методике тренера.