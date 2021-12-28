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Росгвардейцы задержали перевозившего наркотики водителя на севере Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Росгвардейцы задержали перевозившего наркотики водителя на севере Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные росгвардейцы задержали на Преображенском проспекте мужчину, который перевозил наркотики на арендованном автомобиле. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования территории на севере города оперативники обратили внимание на машину одной из каршеринговых компаний, водитель которой совершал на дороге опасные маневры. В итоге росгвардейцы остановили автомобиль, чтобы проверить документы водителя.

Во время беседы с мужчиной сотрудники ведомства заметили на переднем пассажирском сиденье автомобиля странный сверток. На вопрос о том, что содержится внутри него, столичный водитель в возрасте 21 года признался, что там находятся наркотики.

В итоге злоумышленник был задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства в ситуации.

Позже по итогам экспертизы было установлено, что в свертке мужчина перевозил гашиш общим весом примерно 30 граммов.

27 декабря правоохранители задержали москвича, который предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для совместного употребления наркотиков.

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