«Что-то лицо невеселое»: Простывший Панин прибыл в Москву

Алексей Панин

Российский актер Алексей Панин прибыл в Москву и уже успел заболеть. Он выложил соответствующий пост у себя на странице в Instagram.

— Здравствуй, родина! Прекрасная погода в России. Я не успел прилететь, а уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы сюда, — рассказал он своим подписчикам.

Скорее всего, Панин прилетел на родину для заработка. Известно, что в это время знаменитости особенно востребованы на различных праздничных мероприятиях. Фанаты, в свою очередь, сразу подметили грустные глаза Панина и засыпали его вопросами.

«Что-то лицо невеселое», «В глазах вся жизнь», «Чет невеселый Леха», — пишут пользователи Instagram под постом актера.

29 апреля 14-летняя дочь Алексея Панина возмутила пользователей танцем с сигаретой. Подписчики актера неоднозначно встретили видеоролик. Одни из них высоко оценили артистичный талант девочки, осыпав ее комплиментами. Другие же искренне возмутились подобному поведению наследницы актера, заметив, что ее отец подает ей неподобающий пример.