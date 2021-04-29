«Жалко ребенка»: дочь Алексея Панина возмутила пользователей танцем с сигаретой

Фото: instagram/actor_ap

Скандально известный актер Алексей Панин в очередной раз возмутил общественность, опубликовав видео, на котором его 14-летняя наследница исполняет артистичный танец, держа во рту сигарету.

— Вот такой вчера был вечерок. У меня очень крутая дочка! — подписал Панин видео, размещенное в Instagram-акаунте.

На кадрах Аня танцует под песню из жанра шансон, надев на голову шляпу и держа во рту сигарету, которая, к слову, не была зажжена.

Номер вызвал одобрение и смех гостей актера, голоса которых были слышны за кадром.

Подписчики Алексея Панина неоднозначно встретили видеоролик. Одни из них высоко оценили артистичный талант девочки, осыпав ее комплиментами.

«Будущая актриса Анна Панина. Только вперед!»; «Она напоминает Сафи Марсо и Шарлоту Гинзборг. Очень крутая!»; «Восхитительная, открытая, артистичная»; «Восхищаюсь вами и вашей дочкой», — написали фолловеры.

Другие же искренне возмутились подобному поведению наследницы актера, заметив, что ее отец подает ей неподобающий пример.

«Сидят бухают, бутылки стоят пустые и несовершеннолетняя с сигаретой, а может тоже уже с ними бухает... дальше больше... и все так смотрят спокойно.... жалко ребенка»; «Если не хотел заниматься ребенком — не надо было брать. Ужас какой-то!»; «Бутылки, сиги и шансон… Модный танец, что вы!», — отметились они в комментариях.

Напомним, Анну родила бывшая возлюбленная Панина, модель Юлия Юдинцева. У него также есть дочери Мария и София от других отношений. На данный момент женой Алексея Панина является Ева Тарлакян.

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Ранее актер Алексей Панин заявил о желании отдать свою дочь Анну в модельное агентство.

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