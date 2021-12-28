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Иммунолог назвала главное противопоказание для вакцинации во время новогодних праздников

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Иммунолог назвала главное противопоказание для вакцинации во время новогодних праздников
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Большинство российских поликлиник будут работать в праздничные дни, чтобы люди могли прийти на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, когда стоит сходить на прививку во время новогодней недели, а в какие дни лучше отложить вакцинацию.

Иммунолог отметила, что в день вакцинации и сутки после рекомендуется отдохнуть, потому что может появиться слабость, у некоторых людей поднимается температура. Также в день прививки и ближайшие 2-3 суток не стоит употреблять алкогольные напитки. При этом, ограничений по употреблению в пищу каких-либо продуктов нет.

— Нет продуктов, которые могут как-то повлиять на вакцину, поэтому не стоит сидеть на диете в день вакцинации. Не стоит вакцинироваться 30 и 31 числа, потому что в эти дни обычно выпивают. Стоит провакцинироваться 29 числа, или уже после нового года, — объяснила Ярцева в комментарии Nation News.

Иммунолог отметила, что тем, кто еще не успел сделать прививку, стоит это сделать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что пункты вакцинации от COVID-19 в столице продолжат работать в привычном режиме в период новогодних праздников. Выходным объявлено лишь 1 января.

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