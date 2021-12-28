Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в праздничные дни

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Новый год — 2022
Город
Столичные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в праздничные дни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пункты вакцинации от COVID-19 в столице продолжат работать в привычном режиме в период новогодних праздников. Выходным объявлено лишь 1 января. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 28 декабря.

Она отметила, что система здравоохранения города продолжит борьбу с пандемией заболевания вопреки праздникам.

— Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00, — цитирует заммэра ТАСС.

До этого Анастасия Ракова заявила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавируса с начала 2021 года. По ее словам, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента.

Столичные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в праздничные дни
Читайте также:
Анастасия Ракова Пандемия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте