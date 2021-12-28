Столичные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в праздничные дни

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пункты вакцинации от COVID-19 в столице продолжат работать в привычном режиме в период новогодних праздников. Выходным объявлено лишь 1 января. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 28 декабря.

Она отметила, что система здравоохранения города продолжит борьбу с пандемией заболевания вопреки праздникам.

— Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00, — цитирует заммэра ТАСС.

До этого Анастасия Ракова заявила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от коронавируса с начала 2021 года. По ее словам, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента.