Столичные врачи за сутки вылечили еще 3111 пациентов от коронавируса

Фото: АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 28 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 1705 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 705, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 538.

Еще 73 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

До этого заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от COVID-19 с начала 2021 года. По ее словам, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.

Также заммэра отметила, что препарат от коронавирусной инфекции на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов. Она напомнила, что лекарственное средство начали применять еще летом 2021 года.