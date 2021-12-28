Сергей Собянин: В Москве один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В настоящее время в Москве фиксируется один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Ситуация, конечно, сложная с пандемией. Но вот сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю серьезное уменьшение, — сказал мэр.

Он также добавил, что несмотря на все трудности, в Москве продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты, в том числе и в сфере здравоохранения.

При этом глава города отметил, что ситуация с COVID-19 по-прежнему остается непростой, поэтому мосвичам рекомендуется следить за состоянием своего здоровья и вакцинироваться, передает РИА Новости.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента. За последние сутки в Москве зарегистрировали 1705 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 705.