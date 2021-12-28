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Москва предложила правительству вдвое снизить нештрафуемый порог скорости

Полина Долганова

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Москва предложила правительству вдвое снизить нештрафуемый порог скорости
Фото: Pexels

Власти Москвы предложили кабинету министров и МВД снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. Такая мера даст возможность сократить количество смертей, произошедших в результате ДТП, а также улучшит ситуацию с пробками. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего, — сказал заммэра.

По его словам, снижение нештрафуемого порога скорости сделает Москву более безопасным городом, а количество аварий на дорогах снизится как минимум на 35 процентов.

Он также добавил, что мера поможет разрешить ситуацию с заторами, потому как количество аварий неизбежно влияет на загруженность дорог, передает РБК.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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