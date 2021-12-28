Сергей Собянин сообщил об открытии еще 50 центров «Московского долголетия» в 2022 году

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Еще 50 новых центров «Московского долголетия» планируется открыть в столице в следующем году. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил мэр города Сергей Собянин во время осмотра клуба для людей старшего возраста «Центр московского долголетия «Выхино».

— Клубную эту историю «Московского долголетия» мы не останавливали. В этом году работает 20 таких клубов. Мы сделаем практически в каждом районе. 50 еще таких центров-клубов мы сделаем в следующем году, — сказал мэр.

Глава города также поздравил всех с наступающим Новым годом, передает агентство городских новостей «Москва».

23 декабря проект «Московское долголетие» рассказал о главных успехах уходящего года. В 2021 году специалисты проекта успели провести 10 онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создать пять модных коллекций, снять фильм, а также возобновить очные занятия под открытым небом.

Кроме того, по словам заместителя руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, более половины работников проекта в течение всего 2021 года информировали москвичей о вакцинации в разных районах города.