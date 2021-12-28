Попова допустила ухудшение ситуации из-за COVID-19 после Нового года

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Ситуация по коронавирусу может ухудшиться в России после новогодних праздников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 28 декабря.

— Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней, — рассказала главный санитарный врач.

Данная ситуация, как считает она, требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы на период праздников, приводит слова Поповой РИА Новости.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».