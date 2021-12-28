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«И так — в каждой песне»: Галкин, Лазарев и Markul оценили творчество Ольги Бузовой

Георгий Соланович

Общество
«И так — в каждой песне»: Галкин, Лазарев и Markul оценили творчество Ольги Бузовой
Фото: instagram/maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин, певцы Сергей Лазарев и Markul оценили творчество Ольги Бузовой. Исполнительница подверглась критике во время YouTube-шоу «Музыкалити».

В ходе передачи популярные личности должны послушать несколько песен, угадать название композиций, имя исполнителя и поставить оценку произведению. Лазареву и Markul достался совместный трек Ольги Бузовой и Давы «Мандаринка».

Markul не смог угадать ни названия песни, ни имени исполнительницы и начал задавать Галкину наводящие вопросы.

— Она вела какую-то передачу? — спрашивает исполнитель.

— Вела. На пеньке сидела у костра, — со смехом ответил ведущий.

Markul сразу угадал, кто является автором композиции, и приступил к ее оценке.

— Она пыталась праздничное настроение в песне передать, а получился траур, — начал критиковать артист.

— И так — в каждой песне. Ключевое слово для ее творчества — пыталась, — подхватил ведущий шоу.

12 декабря жена Галкина Алла Пугачева нарядилась, чтобы отправиться на день рождения к подруге. Артистка решила одеться в молодежном стиле, чтобы предстать так на вечеринке Иды Достман. Но многие фолловеры отметили, что наряд не соответствует почтенному возрасту Пугачевой, поэтому она выглядит в нем нелепо и смешно.

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