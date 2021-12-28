Диетолог рассказала, какой холодец защищает от простуды

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Холодец традиционно готовят из говядины и употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Благодаря этим трем добавкам блюдо дает человеку дополнительную защиту в период простуд. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила врач-диетолог Екатерина Орлова.

По ее словам, сам по себе холодец является источником полезных веществ для организма. Блюдо сохраняет все питательные вещества даже при очень долгой варке. Оно стимулирует восстановление тканей, оказывает положительное действие на мозг и улучшает зрение. Усилить пользу холодца можно, если употреблять его с хреном, чесноком или горчицей, посоветовала Орлова.

— Все три продукта обладают сильными антибактериальными свойствами, что становится особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний. В результате организм получает не просто порцию витаминов, но и своеобразную защиту, — отметила диетолог.

Кроме того, Орлова обратила внимание на ценный компонент свиного мяса, которое не менее популярно у любителей холодца. Свинина содержит гемсодержащий белок, ответственный за перемещение кислорода между органами и мышцами. Это свойство особенно актуально в непростой эпидемической обстановке, подчеркнула врач.