Коллагеновая кладовая: врач назвал полезные свойства холодца

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Холодец и заливная рыба — традиционные блюда новогоднего стола. Блюда эти считаются праздничными недаром: приготовить их — целая история, в случае с холодцом процесс может занять по времени около суток. Но результат, как правило, того стоит: вкусовые качества у блюд отменные. А если учитывать, что и холодец, и заливное являются источниками полезных для организма веществ, то становится очевидна их оправданность на столе. О полезных свойствах продуктов «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом.

Традиционно холодец готовят из говядины. Конечный продукт даже при очень долгой варке сохранит все питательные вещества. Мясное блюдо положительно сказывается на деятельности головного мозга, стимулирует восстановление тканей, улучшает зрение, отмечает врач-диетолог Екатерина Орлова.

— Как правило, холодец из говядины употребляют с хреном, чесноком или горчицей. Все три продукта обладают сильными антибактериальными свойствами, что становится особенно актуально в период сезонных простудных заболеваний. В результате организм получает не просто порцию витаминов, но и своеобразную защиту, — подчеркивает специалист.

Впрочем, рецептура холодца достаточно разнообразна. Блюдо готовят также из свинины, курицы, индейки. Каждое из них, отметила Екатерина Орлова, обладает своими полезными свойствами. Но из чего бы ни был сделан холодец, некоторые «показатели» являются общими. Именно они и делают блюдо уникальным.

— Первое, что следует отметить, — холодец является настоящей коллагеновой кладовой. Только в нем и заливной рыбе его количество таково, что способно оказывать медицинский эффект на состояние кожи, суставов и связок. Не зря его довольно часто рекомендуют спортсменам, особенно в период восстановления после травм, — констатировала врач-диетолог.

Полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и глицин, также содержащиеся в холодце, оказывают благотворное влияние на нервную систему организма. Кроме того, витамин В улучшает состав крови, добавила эксперт.

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Холодец, приготовленный из курицы или индейки, считается диетическим продуктом, учитывая, что в его конечном составе обычно используют только белое мясо. Однако желирующего вещества в нем практически нет. Его «добывают» из лапок птицы. Поэтому, подчеркивает специалист, холодец из птицы необходимо готовить не с помощью желатина (от него не будет пользы), а используя «скрытые резервы».

— Куриный холодец способен снижать артериальное давление, вернуть эластичность связкам и подвижность суставам, — говорит врач, подчеркивая, что, какими бы ни были полезные свойства продуктов, от медицинских препаратов ни в коем случае отказываться нельзя. — Полезные вещества и холодца, и заливного неоспоримы. Но лекарствами блюда, разумеется, не являются.

В непростой эпидемиологической обстановке особенно ценным компонентом, которым обладает холодец, становится гемсодержащий белок. Вещество ответственно за перемещение кислорода между органами и мышцами. «Носителем» этого ценнейшего белка является свиное мясо, отметила Екатерина Орлова. Поэтому польза от блюда очевидна.

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Полезные качества заливной рыбы можно перечислять долго. Рыба сама по себе является одним из самых ценных продуктов питания, констатирует специалист. Поэтому ее наличие в рационе человека обязательно.

— Заливная рыба, как и холодец, обладает феноменальным количеством коллагена. Комплекс витаминов А, В, С, D, РР, кальций, йод, магний, фосфор, марганец, калий, бром, железо — чуть ли не половина таблицы Менделеева! — подчеркивает врач. — И, разумеется, главное достояние — омега-3 жирные кислоты, которые улучшают работу головного мозга и центральной нервной системы, регулируют артериальное давление, снижая риск развития заболеваний сердца и сосудов.