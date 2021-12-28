Савчук прокомментировал роман с бывшей женой Лепса

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Модель Дмитрий Савчук прокомментировал свой возможный роман с бывшей женой певца Григория Лепса Анной Шаплыковой. Он дал интервью изданию Woman.ru.

— Я, к сожалению, пока комментировать ничего не хочу по этой истории с романом. Мне пока нечего сказать. Но я бы хотел, чтобы никто ничего не писал, конечно. Чтобы все было тихо — я устаю от такого повышенного внимания, — отметил Савчук.

Подозрения о его романе с Шаплыковой появились после того, как разведенная отправилась на курорт сразу еще во время бракоразводного процесса. Модель попытался отгородиться от нападкой публики – он всеми силами пытается отгородить личную жизнь от жизни семейной, рассказал Савчук Woman.ru. Бывшая жена Лепса также не дает никаких комментариев по этому поводу.

20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.