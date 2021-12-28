Онищенко рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, когда должна закончиться пандемия коронавируса.

Несмотря на высокие показатели заболеваемости COVID-19 в мире и России, в частности, эпидемиолог уверен, что в 2022 году с пандемией будет покончено. Это связано с прогрессом науки и накопленным опытом лечения заболевания.

Онищенко отметил, что пандемии и эпидемии всегда были мощным драйвером развития медицины.

— Никогда такого не было, чтобы в течение года разработали вакцины и сразу начали прививать ими людей. И это происходит во всем мире, в настоящее время известно уже о более чем 300 вакцин от коронавирусной инфекции, — отметил он в комментарии ФАН.

Онищенко подчеркнул, что главный принцип в борьбе с пандемией сегодня — это максимальный уровень вакцинации населения. Важным подспорьем в решении задачи повышения уровня вакцинации населения, по мнению эпидемиолога, сыграло бы взаимное признание странами национальных вакцин.

До этого Геннадий Онищенко пояснил, почему Петербург обогнал Москву по заражению COVID-19.