Сергей Собянин рассказал о запуске 1000-го электробуса в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во вторник, 28 декабря, на улицы Москвы вышел 100-й по счету электробус. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в следующем году парк этого вида транспорта пополнится еще 500 машинами.

— Продолжим открывать новые маршруты в районах, куда еще не ходят электробусы. Почти половину нашего экологичного автопарка мы приобрели на средства от размещения «зеленых облигаций», — написал мэр.

Он также добавил, что с помощью облигаций город привлекает инвестиции на обновление городского транспорта и в строительство новых линий метрополитена.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заметил, что московские власти и дальше намерены развивать экологические программы и ставить городскому транспорту высокие требования. Более того, Ефимов уточнил, что в 2022 году возможно размещение зеленых облигаций для физических лиц в связи с высоким спросом на них.