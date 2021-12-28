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«Ножки едут не в шпагате»: Волочкова показала, как едет на сьемку

Георгий Соланович

Общество
«Ножки едут не в шпагате»: Волочкова показала, как едет на сьемку
Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова показала публике, в какой позе она едет на сьемки. Фотографию артистка выложила на свою страницу в Instagram.

— Едут ножки мои в комфорте на съемку. А вокруг грязь и пробки, — пишет балерина в социальной сети.

На фото Волочкова сидит на переднем сиденье, скрестив ноги и закинув их на торпедо транспортного средства. Фанаты артистки сочли такую позу вульгарной и небезопасной для передвижения. Некоторые даже заметили большое количество бутылок с водой на фотографии и связали этот факт с чрезмерным употреблением Волочковой алкоголя.

«Жаль, что ножки у вас главнее головы!», «Редкое фото, где ноги вместе, а не шпагат», «Судя по воде, сушнячок», — комментируют пост балерины в Instagram.

28 декабря, в канун Нового года Волочкова пришла на программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Звезда устроила целый квест своим подписчикам на шоу. Оттуда танцовщица поделилась несколькими фото, по которым трудно понять, в каком статусе она там предстала. Поскольку среди контента в соцсети — снимки с Тарзаном, Шурой, фото в костюме Деда Мороза и даже кадр в парике.

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