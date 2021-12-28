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Онколог назвал главный признак наличия ракового заболевания

Иван Юминов

Общество
Онколог назвал главный признак наличия ракового заболевания
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Одним из главных признаков онкологии являются кровянистые выделения. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

— Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма, — рассказал специалист.

Подобные выделения, как предупредил он, должны насторожить, так как являются главным признаком онкологических нарушений. Людям также следует обратить внимание на потерю аппетита и веса в связи с возможными злокачественными опухолями, приводят слова Каприна «Известия».

24 декабря в британской организации Cancer Research UK заявили, что риск возникновения раковых клеток увеличивается вдвое при употреблении алкоголя. Спиртные напитки, как уточняется, могут превращаться в ацетальдегид при попадании в организм.

Он провоцирует клетки делиться и вызывает в них повреждения, что является признаком онкологии. Потребление алкоголя также повышает уровень инсулина и эстрогена, которые способствуют делению клеток. Еще одним фактором эксперты назвали изменение клеток рта и горла, в связи с чем данная область будет активно поглощать вредные вещества.

Риск возникновения рака полости рта, гортани и горла увеличивается, если в день употреблять более трех порций алкоголя. Курение приводит к росту данного риска более чем в два раза.

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