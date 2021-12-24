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Онкологи назвали удваивающий риск раковых заболеваний напиток

Иван Юминов

Общество
Онкологи назвали удваивающий риск раковых заболеваний напиток
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Риск возникновения раковых клеток увеличивается вдвое при употреблении алкоголя. Об этом заявили в организации Cancer Research UK.

Спиртные напитки, как уточняется, могут превращаться в ацетальдегид при попадании в организм. Он провоцирует клетки делиться и вызывает в них повреждения, что является признаком онкологии.

Потребление алкоголя также повышает уровень инсулина и эстрогена, которые способствуют делению клеток. Еще одним фактором эксперты назвали изменение клеток рта и горла, в связи с чем данная область будет активно поглощать вредные вещества.

Риск возникновения рака полости рта, гортани и горла увеличивается, если в день употреблять более трех порций алкоголя. Курение приводит к росту данного риска более чем в два раза, отмечает Express.

22 декабря кандидат биологических наук Алексей Одинец рассказал, какие блюда лучше не ставить на новогодний стол. Он отметил, что многие экономят на протяжении года, а в новогоднюю ночь стараются попробовать всевозможные деликатесы.

Это может привести к проблемам со здоровьем, предупредил он. Обилие непривычной еды, по его словам, может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом.

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