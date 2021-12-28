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Депутат Мосгордумы Самышина рассказала о преимуществах перехода на электронные медкарты

Полина Долганова

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Депутат Мосгордумы Самышина рассказала о преимуществах перехода на электронные медкарты
Фото: Pexels

Переход московских поликлиник в следующем году на электронные медицинские карты поможет упростить контакт врачей с пациентами и позволит оперативнее получать результаты обследований. Об этом рассказала депутат Мосгордумы и главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

По ее словам, результаты ЭКГ будут переноситься в электронную медкарту автоматически. Это и другие преимущества позволят снизить нагрузку на медицинских сотрудников, а также упростят положение пациента, который захочет обратиться за консультацией к другому специалисту.

Самышина отметила, что практика автоматического переноса результатов обследований в медкарту будет расширяться. Так, например, в 2022 году приборы суточного мониторинга работы сердца будут передавать показатели в ЕМИАС, а обрабатывать полученные данные будет искусственный интеллект.

По словам депутата, изменения также коснутся и детских поликлиник, которые в следующем году должны полностью перейти на цифровые медкарты.

— Электронная карта решает все вопросы — вся информация внутри. Кроме того, родители всегда могут заглянуть в ЭМК и внимательно перечитать протокол осмотра своего ребенка. Мы, врачи, сами иногда шутим насчет врачебного почерка, но теперь этой проблемы не будет — все напечатано, — заключила Самышина.

Недавно стало известно, что в Москве еще 14 поликлиник присоединились к проекту по переходу на ведение электронных медицинских карт. Всего их число достигло 18. Таким образом треть детских поликлиник в столице полностью перешла на такой формат ведения медицинской документации. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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