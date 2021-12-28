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Росстат поменяет механизм расчета уровня инфляции в 2022 году

Иван Юминов

Экономика
Росстат поменяет механизм расчета уровня инфляции в 2022 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Росстат с 1 января 2022 года будет рассчитывать еженедельную оценку индекса потребительских цен (ИПЦ) по аналогии с месячной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 28 декабря.

— С января 2022 года расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ) будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, — по формуле Ласпейреса. Индивидуальные индексы цен будут агрегироваться на верхний уровень с ежемесячной рекурсией (изменением в зависимости от динамики цен конкретного товара или услуги) весов — базисных потребительских расходов населения, — говорится в сообщении.

Изменение, как уточняется, призвано приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. При этом ведомство поменяет и процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ.

Так, еженедельную регистрацию потребительских цен перенесут на пятницу. Данное нововведение позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающим в понедельник, а также ярмарок выходного дня, уточнили в Росстате.

Ежемесячная регистрация потребительских цен будет проводиться в последние пять дней месяца. Стоимость бензина и дизеля будут рассчитывать еженедельно во всех наблюдаемых городах.

Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличат до 558. Большая часть изменений касается перечня медикаментов на основе анализа объемов их реализации и предложений Минздрава, отмечается на сайте Росстата.

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