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Три дома возведут на Амурской улице по программе реновации

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Три дома возведут на Амурской улице по программе реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Амурская улица Карта всех событий

Три жилых здания с подземными парковками возведут на Амурской улице в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

К настоящему моменту проекты корпусов 6, 7 и 8 уже были согласованы. Каждый из них будет состоять из двух построек.

Так, в корпусе 6 предусмотрено 426 квартир, в корпусе 7 — 421, а в восьмом корпусе — 263.

Наружные стены первого этажа домов будут облицованы кирпичом, а стены выше — пиленым фасадным кирпичом.

На первых этажах новых построек можно будет открыть кафе, магазины и парикмахерские, а на подземном этаже появится одноярусная парковка.

Придомовая территория будет благоустроена: там организуют пешеходные зоны и площадки для занятия спортом. Также специалисты высадят вокруг домов растения и установят фонари, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Свыше 14 миллионов квадратных метров недвижимости появилось в столице с начала 2021 года. Такой показатель стал рекордным за всю советскую и постсоветскую историю города. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 28 декабря. Он отметил, что на строительство объектов не повлияли экономические факторы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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