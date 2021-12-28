Два участка на Люблинской улице сдадут в аренду РЖД для строительства станции «Печатники»

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Для строительства станции «Печатники» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) компании «РЖД» предоставят в аренду два участка земли на улице Люблинская. Об этом сообщили в пресс-центре Москомстройинвеста.

Соответствующее решение ведомство приняло на заседании, которое состоялось 23 декабря.

По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, срок аренды участков составит 11 месяцев и 28 дней. В настоящее время на этих территориях нет никаких объектов капитального строительства, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что в столице завершились работы по строительству двухпутного тоннеля на востоке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Они велись под реками и вблизи действующей станции подземки, поэтому были сложными для тоннелепроходки. Во время работ специалисты постоянно мониторили состояние окружающего пространства и почв. Щит преодолел техническую зону у станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии и прошел под коллектором подземной реки Нищенки, отметил заммэра.