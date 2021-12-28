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Мать и сын погибли после отравления угарным газом в Ивановской области

Иван Юминов

Происшествия
Мать и сын погибли после отравления угарным газом в Ивановской области
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Одна из семей в Ивановской области отравилась угарным газом, в результате скончались мать и сын. Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 28 декабря.

— По предварительным данным, в одной из квартир дома на улице Новая в деревне Сабиново Лежневского района семья отравилась угарным газом. Женщина и ее совершеннолетний сын погибли, мужчина доставлен в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Местная прокуратура начала проверку в отношении ряда компаний по факту инцидента. Оценка соблюдения законодательства будет дана по ее итогам, отмечается на сайте ведомства.

20 декабря сообщалось, что двое мужчин без признаков жизни найдены в одном из гаражей в столичном районе Хамовники. Погибшими оказались безработные мужчины, проживающие в Москве.

Тела нашла мать одного из погибших. Она отметила, что дверь в гараж не была заперта.

Сын женщины находился за рулем заведенного в гараже автомобиля, а его знакомый лежал в гараже на диване. Рядом с мужчинами были найдены пустые бутылки из-под виски и пива. Предположительно, мужчины скончались в результате отравления угарным газом.

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