Тела двух мужчин обнаружили в гараже в центре Москвы

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Россия, Москва, Погодинская улица Карта всех событий

Двое мужчин без признаков жизни найдены в одном из гаражей в столичном районе Хамовники. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», трагедия произошла на улице Погодинской. Погибшими оказались безработные мужчины, проживающие в Москве. Тела нашла мать одного из погибших. Она отметила, что дверь в гараж не была заперта.

Сын женщины находился за рулем заведенного в гараже автомобиля, а его знакомый лежал в гараже на диване. Рядом с мужчинами были найдены пустые бутылки из-под виски и пива.

Предположительно, мужчины скончались в результате отравления угарным газом.

До этого сообщалось, что тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следственные органы выясняют все обстоятельства преступления.

Через четыре часа подозреваемого в убийстве задержали сотрудники полиции. По предварительной информации, мужчина расправился с супругой и тещей из-за семейного конфликта. До смерти забив их, он уехал с места преступления на машине.