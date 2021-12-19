Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин на юге Москвы

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на Каширском шоссе. Об этом сообщили в воскресенье, 19 декабря, в пресс-службе московского ГУ МВД.

— Менее четырех часов понадобилось столичной полиции для установления и задержания мужчины, подозреваемого в совершении преступления на Каширском шоссе, — рассказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что подозреваемого передадут в следственные органы.

До этого сообщалось, что тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следственные органы выясняют все обстоятельства преступления.