Эксперт рассказал, как правильно выбрать елку на Новый год

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Какую елку лучше приобрести на Новый год: искусственную и долговечную из пластика или же настоящую? Стоит ли вовсе уйти от традиции покупать елку и как это сделать? На все эти вопросы «Вечерней Москве» ответил руководитель Центра научно-публикационной аналитики и международных рейтинговых исследований, член рабочей группы EcoNet Национальной технологической инициативы Михаил Иванов.

По его словам, лучше выбирать ту елку, которая прослужит максимально долго.

— Если в квартире уже есть елка, которая, опять же, досталась по наследству, то это чудесно. Если такой нет, то можно поискать искусственную ель на рынке вещей, которые были в употреблении. Искусственная ель начинает получать преимущества перед живой после 8 лет эксплуатации, но чем дольше она прослужит в итоге, тем лучше, — рассказал специалист.

Он добавил, что если семья проживает в частном доме, то вариант с живой елью является более предпочтительным. Кроме того, дерево можно высадить во дворе.

— Совет купить в квартиру ель в горшке набирает популярность, но тут надо знать, что в домашних условиях дереву будет некомфортно, а высадка саженца в муниципальную землю без специальных процедур запрещена и наказывается штрафом (в Москве). Да и состояние горшечной ели, подготовленной к продаже, часто не позволяет выходить ее после окончания праздников, поэтому такие растения чаще всего погибают, — добавил Иванов.

Он подытожил, что также можно сделать ель-поделку — из шпагата и веток, картона или любого другого подручного материала. Сегодня в Сети доступно множество примеров.